Сын Бекхэма заключил контракт с клубом из третьего дивизиона США

Ромео Бекхэм, сын бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, заключил контракт с клубом «Форт Лодердейл», сообщает Miami Total Futbol.

По информации источника, 19-летний футболист может дебютировать в матче с клубом «Чаттануга Ред Вулвз», который состоится в эти выходные во Флориде. «Форт Лодердейл» выступает в третьем по силе дивизионе США.

Бекхэм является выпускником академии «Манчестер Юнайтед», цвета клуба он защищал с 1993 по 2003 год. В составе «красных дьяволов» экс-хавбек шесть раз стал чемпионом Англии, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов и межконтинентальный Кубок. Напомним, Бекхэм является основателем и совладельцем клуба MLS «Интер Майами».