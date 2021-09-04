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Вадим Евсеев сообщил, что привился от коронавируса

Вадим Евсеев сообщил, что привился от коронавируса
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев привился от коронавирусной инфекции.

«Вчера привился. Сомнений не было, пробочных эффектов нет. На базе, в рабочем режиме. Возобновляем тренировки после мини-отпуска. И ждём сегодняшний матч сборной», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Ярославский «Шинник» в 7 матчах набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ-2 группы 2 «Запад» сезона-2021/2022. В следующем туре соревнований «Шинник» дома сыграет с «Енисеем-2». Встреча состоится 10 сентября.

Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году.

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