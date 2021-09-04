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Юмтити заплакал на встрече с президентом «Барселоны»

Юмтити заплакал на встрече с президентом «Барселоны»
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Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити летом провёл встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, французский футболист не хотел покидать «Барселону» летом, несмотря на то, что не входил в планы главного тренера каталонцев Рональда Кумана. Чтобы укрепить свои позиции, а также с целью разъяснить сложившуюся ситуацию Юмтити попросил о встрече с Лапортой в середине августа. Помимо Лапорты на собрании присутствовали вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте и директор по футболу Матеу Алемани.

Юмтити настаивал на том, что способен поддерживать высокий уровень конкуренции в команде, а спад после ЧМ-2018 объяснил некомпетентностью медицинского персонала клуба, который не смог подобрать оптимального варианта лечения для его колена. После этого Лапорта выразил поддержку Юмтити и отметил, что игроку, возможно, не хватало поддержки со стороны клуба в тяжёлые моменты. Тогда Юмтити заплакал и обнялся с главой каталонского клуба. После встречи Лапорта пообещал поговорить с Куманом о положении Юмтити в команде.

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