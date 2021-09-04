Экс-вратарь Кипра заявил, что сборная России стала слабее, чем два года назад

Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо заявил, что национальная команда России стала слабее, чем два года назад.



«Сборная России сейчас стала слабее, чем два года назад. У вас идёт смена поколений. Но надеюсь, что скоро вы снова станете сильнее. Однако вы всё равно лучше нашей сборной, но в футболе бывает всё. У нас сейчас нет звёзд, хотя Лоизос Луизу действительно очень перспективный игрок», — сказал Пардо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Сегодня, 4 сентября, состоится матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия. Начало игры — в 19:00 мск.



Ранее сборная Кипра в квалификации ЧМ-2022 сенсационно уступила Мальте (0:3). Российская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0).

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