Экс-вратарь Кипра заявил, что сборная России стала слабее, чем два года назад
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Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо заявил, что национальная команда России стала слабее, чем два года назад.
«Сборная России сейчас стала слабее, чем два года назад. У вас идёт смена поколений. Но надеюсь, что скоро вы снова станете сильнее. Однако вы всё равно лучше нашей сборной, но в футболе бывает всё. У нас сейчас нет звёзд, хотя Лоизос Луизу действительно очень перспективный игрок», — сказал Пардо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 4 сентября, состоится матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия. Начало игры — в 19:00 мск.
Ранее сборная Кипра в квалификации ЧМ-2022 сенсационно уступила Мальте (0:3). Российская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0).
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