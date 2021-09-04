Экс-вратарь сборной Кипра объяснил, почему считает Дзюбу великим игроком

Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо объяснил, почему считает нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу великим игроком.
«До сих пор храню футболку Дзюбы с матча двухлетней давности. У нашей сборной сейчас тоже новый тренер, как и у вас. И так получилось, что Карпин не вызвал Дзюбу, а наш тренер не вызвал меня. Поэтому две главные звезды последнего матча между нашими странами сегодня не сыграют, ха-ха. Такова жизнь.
Почему я считаю Дзюбу великим игроком? Всё просто: он очень хорош с мячом, но при этом огромного роста. Очень сложно найти в мире таких игроков, которые были бы похожи на него», — сказал Пардо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 4 сентября состоится матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия. Начало игры — в 19:00 мск.
- 4 сентября 2021
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