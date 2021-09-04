Джейдон Санчо покинул расположение сборной Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо не поможет сборной Англии в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Андорры и Польши, сообщается на официальном сайте английской сборной.



Футболист получил повреждение на тренировке. После медицинского осмотра было решено отправить игрока в расположение «Манчестер Юнайтед» для продолжения восстановления. Ожидается, что Санчо будет готов вернуться на поле в матче с «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 11 сентября.



Сборная Англии проведёт матч отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Андорры завтра, 5 сентября. Начало игры — в 19:00 мск. Встреча с польской сборной состоится 8 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.