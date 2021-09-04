Отец Анджорина: решение о переходе сына в «Локомотив» было несложным

Шериф Анджорин, отец и агент полузащитника Фаустино Анджорина, прокомментировал трансфер сына в московский «Локомотив».



«Мы рады, что Тино уже в Москве. Решение на самом деле было несложным. Мы все прекрасно знаем, какой Москва фантастический город, мы же видели и чемпионат мира, который здесь проходил. У «Локомотива» большие амбиции, как и у Фаустино, поэтому мы считаем, что это может быть идеальный союз, причём, как мне кажется, долгосрочный. Тино уже познакомился с Москвой и влюбился в этот замечательный город», — цитирует Анджорина-старшего «Евро-Футбол.ру».

Анджорин провёл за основную команду «Челси» пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн.