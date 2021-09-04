Кипр — Россия: Жемалетдинов увеличил преимущество гостей

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов забил второй гол гостей в матче с Кипром.

На 55-й минуте Александр Головин сделал передачу на Фёдора Смолова, тот в касание исполнил изящный пас в штрафную, где уже Жемалетдинов уложил вратаря и направил мяч в ворота.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года проходит на стадионе ГСП в Никосии (Кипр). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кипр — Россия.



Матч обслуживает бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. В роли резервного рефери выступает Сесар Сото. За VAR отвечает Хосе Санчес.



Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).