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Дубль Депая помог Нидерландам разгромить Черногорию

Дубль Депая помог Нидерландам разгромить Черногорию
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В Эйндховене на стадионе «Филипс» завершился матч 5-го тура группы G отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная Нидерландов принимала команду Черногории. Встреча закончилась убедительной победой хозяев — 4:0.

Счёт в матче на 38-й минуте открыл Мемфис Депай, реализовавший 11-метровый удар. На 62-й минуте форвард «Барселоны» оформил дубль.

Далее отличились Жоржиньо Вейналдум и Коди Гакпо, а гости так и не сумели размочить счёт.

Также в группе G состоялся матч Гибралтар — Турция. Гости отправили в ворота соперника три безответных мяча, по голу на свой счёт записали Халил Дервишоглу, Хакан Чалханоглу и Кенан Караман.

Сборная Турции лидирует в группе, набрав 11 очков. Сборная Нидерландов занимает второе место (10). Столько же очков набрали норвежцы, они пока третьи. Сборная Черногории занимает четвёртое место, набрав семь очков. Гибралтар потерпел поражения во всех пяти проведённых матчах.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 5-й тур
04 сентября 2021, суббота. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
4 : 0
Черногория
1:0 Депай – 38' (пен)   2:0 Депай – 62'   3:0 Вейналдум – 70'   4:0 Гакпо – 76'
ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 5-й тур
04 сентября 2021, суббота. 21:45 МСК
Гибралтар
Окончен
0 : 3
Турция
0:1 Дервишоглу – 54'   0:2 Чалханоглу – 65'   0:3 Караман – 83'
Комментарии
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