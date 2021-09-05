Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Чичарито рассказал о борьбе с глубокой депрессией

33-летний мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес, он же Чичарито, знакомый многим по выступлениям в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед», а ныне играющий в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси», рассказал о тяжёлой борьбе с депрессией.



«Я в великолепном настроении, я счастлив, я очень благодарен за то место, в котором сейчас нахожусь, потому что прошлый год был очень сложным для меня, я страдал от глубокой депрессии. Я потерял дедушку, а затем в моей личной жизни возникли ситуации, с которыми мне нужно было справиться, поэтому я был в очень плохом положении, если это можно так назвать. Затем я вышел из зоны комфорта, взял на себя ответственность за свои поступки, свою жизнь, принял некоторые решения, и я просто хотел жить настоящим, радоваться жизни и заниматься тем, что я люблю больше всего, — играть в футбол.



Я начал также много вкладывать в себя с точки зрения времени, работая с множеством людей вокруг меня по поводу питания, моей физической формы, моего физиологического состояния, моих эмоций, моего маркетинга и даже немного стиля.



Я просто хочу быть верным себе и жить той жизнью, которую хочу и заслуживаю, независимо от общества, которое иногда говорит нам, что мы должны и не должны делать», — цитирует Эрнандеса Mirror со ссылкой на подкаст пресс-службы «Манчестер Юнайтед».



В текущем сезоне Чичарито принял участие в 10 матчах за «Лос-Анджелес» в MLS, в которых ему удалось забить 10 мячей и отдать 2 голевые передачи.

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