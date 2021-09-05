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Уго Льорис: эйфория ЧМ-2018 закончилась. Сборной Франции не хватает уверенности в себе

Уго Льорис: эйфория ЧМ-2018 закончилась. Сборной Франции не хватает уверенности в себе
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Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Украины (1:1).

«Нам не хватало решимости и агрессивности. Эйфория чемпионата мира 2018 года закончилась. Нам не хватает уверенности в себе. Да, игроки развиваются, но каждый должен повысить свой уровень производительности. Мы должны оставаться позитивными и включиться в борьбу с первых минут матча с Финляндией», — приводит слова Льориса Stadium Astro.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D отборочного турнира ЧМ-2022, набрав 9 очков. Сборная Украины (5) находится на третьем месте. Украинская команда сыграла вничью во всех проведённых ей матчах квалификации.

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