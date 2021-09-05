Марсьяль: матч с Украиной выдался очень сложным. После пропущенного гола мы были удручены

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Антони Марсьяль прокомментировал результат матча отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Украины (1:1). Напомним, форвард стал автором единственного гола французской сборной в этой встрече.
«Этот матч выдался очень сложным, но мы смогли сравнять счёт, и это главное. Впереди нас ждём матч с Финляндией, в котором мы должны одержать победу. Мы были удручены после пропущенного гола, но смогли вернуться в игру. Знаю, что во вторник сборная Франции выполнит свою работу. Что касается моего гола, я давно не забивал, поэтому ощущения теперь отличные», — приводит слова Марсьяля Footmercato.
Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков. Сборная Украины (5) находится на третьем месте. Украинская команда сыграла вничью во всех проведённых ей матчах квалификации.
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