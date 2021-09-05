Продление контракта с Салахом – первый приоритет для Юргена Клоппа

«Ливерпуль» продолжает переговоры с Мохамедом Салахом по пролонгации сотрудничества. Продление контракта с египетским нападающим – первый приоритет для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, информирует журналист Николо Скира в «Твиттере».

Подчёркивается, что «Ливерпуль» уверен в успешности переговоров по пролонгации контракта с Салахом. Стороны могут заключить новое соглашение, по которому Мохамед останется игроком мерсисайдцев до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля». В настоящее время он зарабатывает около € 233 тыс. в неделю.

Действующее соглашение 29-летнего египетского нападающего рассчитано до июня 2023 года.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе красных он становился чемпионом АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Ранее появлялись слухи о возможном уходе игрока в «Реал».