Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта обслужит бригада арбитров из Турции

Стали известны имена судей, которые будут обслуживать матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Мальта, сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен турецкий судья Али Палабыйык. Ассистенты — Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. В роли резервного рефери выступит Ясар Угурлу. За VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и его ассистент Мете Калкаван.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0). Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Кипр (4) — на последнем, шестом месте.