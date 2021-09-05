Экс-игрок «Зенита» Алвеш заключил контракт с греческим клубом

39-летний португальский защитник Бруну Алвеш заключил контракт с клубом «Аполлон Смирнис», сообщает пресс-служба греческого клуба на странице в «Инстаграме». Соглашение футболиста с командой рассчитано на один сезон.



Напомним, что в июле Бруну Алвеш подписал контракт с португальским клубом «Фамиликан», однако через несколько дней это соглашение было расторгнуто. С 2018 по 2021 год он играл в Италии за «Парму», а в сезоне-2020/2021 на его счету 19 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и тремя предупреждениями.



С 2010 по 2013 год Алвеш защищал цвета «Зенита». В составе санкт-петербургского клуба защитник — чемпион России (сезон-2010, 2011/2012) и обладатель Суперкубка страны (2011).

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