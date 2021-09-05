Эрнандес: после первой встречи с Фергюсоном решил, что готов умереть за него на поле

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес поделился воспоминаниями о первой встрече с экс-наставником команды сэром Алексом Фергюсоном. Как признался Эрнандес, во время первого телефонного разговора он ничего не понял из-за шотландского акцента тренера.

Эрнандес перешёл в «МЮ» из мексиканского «Чиваса» в 2010 году. В составе «Манчестер Юнайтед» мексиканец дважды выигрывал чемпионат Англии.

«Мне позвонил сэр Алекс Фергюсон. И это был один из самых сложных разговоров в моей жизни! Его шотландский акцент, о боже. Я тогда ещё не адаптировался к нему, было очень сложно понять. Я прижимал телефон к уху.

Он звонил мне из Манчестера, а я был в Гвадалахаре. Мы тогда впервые поговорили.

Представьте тот разговор, я ещё никогда не был так сосредоточен на телефонном звонке.

Наша первая встреча была великолепной. Я приехал, он захотел вместе поужинать, пригласил мою семью. Было очень приятно, как он обращался со мной и моей семьёй. В тот момент я подумал, что буду готов умереть за него на поле, это точно.

Если он так относится ко мне и моей семье, я буду готов носиться по полю с такой силой, чтобы меня рвало после каждого матча! Лишь бы это принесло успех команде. Фергюсон — удивительный человек», — цитирует Эрнандеса пресс-служба «МЮ».