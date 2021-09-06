Якин высказался о ничьей Швейцарии в матче с Италией в квалификации ЧМ-2022

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвёл итог матча квалификации ЧМ-2022 с командой Италии. Встреча завершилась со счётом 0:0.
«Мы сыграли как настоящая команда, выглядели очень солидно в матче с сильным соперником. Каждый игрок полностью выложился. Мы начали не очень удачно, но затем смогли лучше контролировать игру во втором тайме.
В итоге мы набрали важное очко, которое должно придать нам уверенности в собственных силах. Следующий матч со сборной Северной Ирландии будет другим. Не так много времени на восстановление. Но у нас есть достаточно энергии», — цитирует Якина Football Italia.
Сборная Италии возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 11 очков в пяти встречах. Швейцарцы занимают второе место. Они набрали 7 очков в трёх матчах.
Прямые путёвки в финальную стадию ЧМ-2022 получит победитель группы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах.
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