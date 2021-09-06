Хавбек ЦСКА Бохинен: надеюсь, в течение нынешнего сезона больше людей узнают, кто я такой

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен поделился мнением о Москве и рассказал, узнают ли его на улице.
«Меня удивляет притяжение Москвы. Это очень большой город. Я приехал из небольшой страны — в Осло проживает 500 тысяч человек. Так что это меня удивляет до сих пор. Как часто меня узнают? Я хожу в маске, поэтому нечасто. Надеюсь, в течение этого сезона больше людей узнают, кто я такой», — сказал Бохинен в интервью пресс-службе ЦСКА.
Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. В феврале 2021 года Бохинен перешёл в московский ЦСКА. В нынешнем сезоне норвежец принял участие в четырёх матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.
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