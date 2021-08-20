Бохинен: остаться без еврокубков — не то, на что я надеялся, переходя в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен поделился мнением о том, как на клубе скажется отсутствие путёвки в еврокубки на сезон-2021/2022.

«Мы действительно показали себя не лучшим образом. Это, конечно, не то, чего хотел ЦСКА. Сменился один тренер, затем другой.



РПЛ — сложная лига, к тому же я был травмирован, мне было непросто. Прилетел из Норвегии, где мы ещё не начали предсезонку, из отпуска попал прямо на тренировки. Мой организм не справился — я получил травму и не внёс вклад в результаты. Важно понять, почему так произошло — чтобы мы стали стабильнее, без постоянных изменений в составе.

Сейчас мне важно набирать форму и избегать травм, чтобы хорошо начать сезон и стабильно выступать на дистанции. И нам, и персоналу нужно извлечь уроки из прошлого сезона, если не хотим повторения ситуации с травмами.



Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в Лиге чемпионов. Остаться без еврокубков — не то, на что я надеялся, но такова действительность. Теперь важно использовать это как преимущество — у нас нет игр в Европе, можно сконцентрироваться на чемпионате и Кубке, поставить задачу завоевать оба трофея. Если хорошо проведём сезон — окажемся в Лиге чемпионов в следующем году», — цитирует Бохинена Sport24.