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Франк Рибери прибыл в Салерно для заключения контракта с «Салернитаной»

Франк Рибери прибыл в Салерно для заключения контракта с «Салернитаной»
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Бывший полузащитник «Баварии» и «Фиорентины» Франк Рибери продолжит карьеру в «Салернитане».

По информации Calciomercato.com, 38-летний французский футболист уже прибыл в Салерно для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с клубом. Ранее сообщалось, что зарплата Рибери составит € 1,5 млн. Соглашение будет рассчитано на один год.

Последние два сезона Рибери защищал цвета «Фиорентины». В минувшем сезоне Серии А Франк провёл 29 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. После окончания сезона «Фиорентина» не стала предлагать французскому футболисту новый контракт.

Напомним, «Салернитана» является дебютантом итальянской Серии А. Клуб в 2 матчах не набрал очков.

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