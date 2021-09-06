Франк Рибери прибыл в Салерно для заключения контракта с «Салернитаной»
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Бывший полузащитник «Баварии» и «Фиорентины» Франк Рибери продолжит карьеру в «Салернитане».
По информации Calciomercato.com, 38-летний французский футболист уже прибыл в Салерно для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с клубом. Ранее сообщалось, что зарплата Рибери составит € 1,5 млн. Соглашение будет рассчитано на один год.
Последние два сезона Рибери защищал цвета «Фиорентины». В минувшем сезоне Серии А Франк провёл 29 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. После окончания сезона «Фиорентина» не стала предлагать французскому футболисту новый контракт.
Напомним, «Салернитана» является дебютантом итальянской Серии А. Клуб в 2 матчах не набрал очков.
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