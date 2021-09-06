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Один из боссов «ПСЖ» перевёл отцу Неймара € 20 млн, чтобы бразилец остался в клубе

Один из боссов «ПСЖ» перевёл отцу Неймара € 20 млн, чтобы бразилец остался в клубе
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта этим летом хотел вернуть в команду нападающего «ПСЖ» Неймара. Узнав об этом, один из боссов французской команды положил на счёт отца бразильца € 20 млн, сообщает Sport.es со ссылкой на RAC1.

Лапорта летом отправил двух человек в Париж, чтобы поговорить с Неймаром, и, согласно отчёту, футболист признался, что хочет вернуться на «Камп Ноу», чтобы играть с Месси, который на тот момент ещё находился в стане сине-гранатовых.

Позже Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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