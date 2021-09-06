В Катаре в октябре откроют очередной стадион ЧМ-2022

22 октября в Дохе состоится церемония открытия стадиона «Аль-Тумама», который примет матчи чемпионата мира в 2022 году, сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследую турнира.



«Аль-Тумама» будет шестым стадионом, полностью готовым к ЧМ-2022. Инаугурация стадиона пройдет во время финала Кубка Амира 2021. В нем сыграет действующий чемпион Катара «Аль-Садд» и «Аль-Райян».



«Аль-Тумама» вмещает 40 тыс. зрителей, на нём пройдут игры группового этапа ЧМ-2022, а также матчи стадии плей-офф, включая четвертьфинал. Дизайн стадиона, напоминающий традиционный арабский головной убор, спроектировал известный катарский архитектор Ибрагим М. Джайда. На арене также пройдут матчи Арабского Кубка ФИФА, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре этого года.

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