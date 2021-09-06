«Тоттенхэм» оштрафует южноамериканских игроков команды после их возвращения из сборных

«Тоттенхэм» оштрафует аргентинцев Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро, а также колумбийца Давинсона Санчеса после их возвращения из сборных.
Ранее сообщалось, что клубы английской Премьер-лиги приняли решение не отпускать футболистов на сентябрьские матчи сборных, которые пройдут в странах, занесённых в «красный список» правительства Великобритании. В их число входят все страны Южной Америки.
Несмотря на это, футболисты «шпор» решили сыграть за свои сборные. Они планировали пропустить только третьи отборочные матчи чемпионата мира – 2022 в сентябре и вернуться в Великобританию через Хорватию, чтобы избежать карантина и получить возможность тренироваться.
Напомним, вчера власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями. Полицейские и сотрудники миграционной службы подошли к полю во время матча между Аргентиной и Бразилией, после чего аргентинцы решили покинуть стадион. Сам матч был официально приостановлен.
- 6 сентября 2021
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