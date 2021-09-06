Сапогов обратился с угрозами к комику Мирзализаде

Бывший нападающий нижегородской «Волги» Алексей Сапогов в «Инстаграме» обратился к комику Идраку Мирзализаде, получившему 10 суток ареста за шутку про русских.

«А если я тебя найду, чухонец обдолбанный, и в унитаз головой засуну?!» — написал Сапогов на своей странице, опубликовав фото Мирзализаде.

Напомним, в юмористическом шоу на YouTube Мирзализаде рассказал шутку про русских, рассуждая о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде жилья. Спустя несколько месяцев Таганский районный суд Москвы назначил ему за эту шутку 10 суток административного ареста. Затем МВД России объявил «нежелательным» пребывание комика в Российской Федерации.

Ранее Сапогов неоднократно обращался с угрозами к экс-форварду «Анжи» Шамилю Асильдарову, с которым у Алексея давний конфликт.