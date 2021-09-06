Влашич и Крал получили номера в «Вест Хэме»

Новички «Вест Хэм Юнайтед» Никола Влашич и Алекс Крал, которые выступали за ЦСКА и «Спартак» соответственно, получили игровые номера в лондонском клубе.



Крал в «Вест Хэме» будет играть под 33-м номером, Влашич — под 11-м.

23-летний Крал перешёл в «Вест Хэм» из «Спартака» в рамках договора аренды на сезон. Крал в «Вест Хэме» присоединился к своим соотечественникам и бывшим товарищам по пражской «Славии» Томашу Соучеку и Владимиру Цоуфалу.

Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом». Сумма сделки, по сведениям СМИ, оценивается в € 27 млн. Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.