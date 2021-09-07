Игорь Акинфеев признался, что не мечтал быть капитаном сборной России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что никогда не мечтал быть капитаном сборной России.
«Смотрел матчи сборной с Кипром и Хорватией. Переживал, как и все. Рад, что есть четыре очка, хотя всегда хочется большего. Если откинуть все дела со сменой тренера, то результат хороший. Но понятно, что всё будет решаться в последних матчах.
Любой человек о чём-то мечтает, хоть мечта быть капитаном сборной – ещё большая ответственность. Клуб клубом, но здесь у тебя вся страна, команда. Плюс я вратарь, а это позиция, которая не позволяет играть в полноги. Ты не можешь ошибаться, плюс капитанство. Я не мечтал быть капитаном сборной, но главный тренер принял такое решение. Я как мог справился. Руки и ноги не тряслись.
У меня есть фотографии с матча Россия-Испания, есть бутса с этой игры, которую сделали за стеклом. Я её повесил на стену, мимо прохожу и любуюсь.
Про ошибку с Кореей я много говорил. Где-то я перегорел. По нерву в игре было всё спокойно, моментов почти не было. Но было внутреннее волнение, мандраж. Он был всю игру, никак не могу это объяснить», — сказал Акинфеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Напомним, Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России после домашнего чемпионата мира – 2018. Всего за национальную команду голкипер провёл 111 матчей.
- 7 сентября 2021
-
01:24
-
01:20
-
01:10
-
01:00
-
00:58
-
00:50
-
00:40
-
00:33
-
00:30
-
00:28
-
00:20
-
00:11
-
00:10
-
00:09
- 6 сентября 2021
-
23:51
-
23:42
-
23:08
-
23:04
-
22:55
-
22:45
-
22:45
-
22:45
-
22:20
-
22:09
-
22:01
-
21:54
-
21:52
-
21:40
-
21:33
-
21:32
-
21:27
-
21:18
-
21:04
-
20:56
-
20:41