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Игорь Акинфеев признался, что не мечтал быть капитаном сборной России

Игорь Акинфеев признался, что не мечтал быть капитаном сборной России
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что никогда не мечтал быть капитаном сборной России.

«Смотрел матчи сборной с Кипром и Хорватией. Переживал, как и все. Рад, что есть четыре очка, хотя всегда хочется большего. Если откинуть все дела со сменой тренера, то результат хороший. Но понятно, что всё будет решаться в последних матчах.

Любой человек о чём-то мечтает, хоть мечта быть капитаном сборной – ещё большая ответственность. Клуб клубом, но здесь у тебя вся страна, команда. Плюс я вратарь, а это позиция, которая не позволяет играть в полноги. Ты не можешь ошибаться, плюс капитанство. Я не мечтал быть капитаном сборной, но главный тренер принял такое решение. Я как мог справился. Руки и ноги не тряслись.

У меня есть фотографии с матча Россия-Испания, есть бутса с этой игры, которую сделали за стеклом. Я её повесил на стену, мимо прохожу и любуюсь.

Про ошибку с Кореей я много говорил. Где-то я перегорел. По нерву в игре было всё спокойно, моментов почти не было. Но было внутреннее волнение, мандраж. Он был всю игру, никак не могу это объяснить», — сказал Акинфеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России после домашнего чемпионата мира – 2018. Всего за национальную команду голкипер провёл 111 матчей.

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