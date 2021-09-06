Президент «ПСЖ» отреагировал на смерть актёра Жан-Поля Бельмондо, который поддерживал клуб

Сегодня, 6 сентября, в возрасте 88 лет скончался известный французский актёр Жан-Поль Бельмондо. Президент футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на смерть артиста, который являлся большим поклонником «ПСЖ».

«Жан-Поль Бельмондо останется незабываемой фигурой во французском кино и культуре. «Пари Сен-Жермен» и болельщики всегда будут ему благодарны за поддержку клуба в первые годы его существования. Это помогло «ПСЖ» вырасти.

Его детям, внукам, всем, кто его любил, клуб передаёт свои мысли об утешении и дружбе», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба «Пари Сен-Жермен» в «Твиттере».

Стоит отметить, что на определённом этапе становления «ПСЖ» Жан-Поль Бельмондо успел побыть вице-президентом клуба. Однако актёр достаточно быстро покинул эту должность из-за сложности совмещения с основной работой.