Президент «ПСЖ» отреагировал на смерть актёра Жан-Поля Бельмондо, который поддерживал клуб

Сегодня, 6 сентября, в возрасте 88 лет скончался известный французский актёр Жан-Поль Бельмондо. Президент футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на смерть артиста, который являлся большим поклонником «ПСЖ».
«Жан-Поль Бельмондо останется незабываемой фигурой во французском кино и культуре. «Пари Сен-Жермен» и болельщики всегда будут ему благодарны за поддержку клуба в первые годы его существования. Это помогло «ПСЖ» вырасти.
Его детям, внукам, всем, кто его любил, клуб передаёт свои мысли об утешении и дружбе», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба «Пари Сен-Жермен» в «Твиттере».
Стоит отметить, что на определённом этапе становления «ПСЖ» Жан-Поль Бельмондо успел побыть вице-президентом клуба. Однако актёр достаточно быстро покинул эту должность из-за сложности совмещения с основной работой.
- 6 сентября 2021
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