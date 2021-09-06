ЦСКА хочет бесплатно арендовать Кастильехо, «Милан» требует хотя бы € 1 млн

Переход вингера «Милана» Самуэля Кастильехо в московский ЦСКА находится на грани срыва. Клубы не могут договориться по поводу условий сделки, информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, ЦСКА хочет бесплатно арендовать Кастильехо без права выкупа. «Милан» не готов отпускать испанца бесплатно – клуб намерен выручить за его аренду хотя бы € 1 млн. Кроме того, россонери были бы не против включить в контракт Самуэля с ЦСКА опцию выкупа игрока за € 7 млн.

Сообщалось, что ЦСКА достиг соглашения с «Миланом» об обычной аренде Кастильехо без права выкупа. Решение якобы оставалось за самим игроком, который раздумывал над целесообразностью переезда в Россию.

Ранее стало известно, что ЦСКА ведёт переговоры по аренде 26-летнего испанца. Он перешёл в «Милан» из «Вильярреала» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 21,3 млн. В прошлом сезоне Кастильехо провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Самуэля Кастильехо в € 8 млн.