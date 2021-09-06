Замглавы АБФФ: Лисакович может вырасти в Бэйла, если будет работать над собой

Заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Михаил Вергеенко высказался об игре форварда «Локомотива» и сборной Беларуси Виталия Лисаковича в матче с Уэльсом (2:3).
«Мы увидели, что намного мощнее команда смотрелась с Уэльсом, была игра. И мы только с сожалением можем сегодня сказать, что да, в ничью железно могли сыграть, а могли бы и выиграть, но в конечном итоге проиграли. Это трагедия, конечно, для футбола, но и это надо пережить. От этого идёт становление и формирование мастерства наших ребят, поэтому я с оптимизмом смотрю.
Мнение всех, что нет у нас ни команды, ни футбола. Но вышли молодые ребята с Уэльсом отыграли. Да, чуть-чуть фарта, чуть-чуть везения какого-то. Бэйл оформил хет-трик? У нас Лисакович растёт, тоже может вырасти в такого Бэйла, если будет работать над собой и будет слушать то, что ему говорят в команде», – цитирует Вергеенко By.tribuna.com.
- 6 сентября 2021
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