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Замглавы АБФФ: Лисакович может вырасти в Бэйла, если будет работать над собой

Замглавы АБФФ: Лисакович может вырасти в Бэйла, если будет работать над собой
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Заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Михаил Вергеенко высказался об игре форварда «Локомотива» и сборной Беларуси Виталия Лисаковича в матче с Уэльсом (2:3).

«Мы увидели, что намного мощнее команда смотрелась с Уэльсом, была игра. И мы только с сожалением можем сегодня сказать, что да, в ничью железно могли сыграть, а могли бы и выиграть, но в конечном итоге проиграли. Это трагедия, конечно, для футбола, но и это надо пережить. От этого идёт становление и формирование мастерства наших ребят, поэтому я с оптимизмом смотрю.

Мнение всех, что нет у нас ни команды, ни футбола. Но вышли молодые ребята с Уэльсом отыграли. Да, чуть-чуть фарта, чуть-чуть везения какого-то. Бэйл оформил хет-трик? У нас Лисакович растёт, тоже может вырасти в такого Бэйла, если будет работать над собой и будет слушать то, что ему говорят в команде», – цитирует Вергеенко By.tribuna.com.

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