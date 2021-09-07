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Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов стал игроком «Знамени Труда»

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов стал игроком «Знамени Труда»
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Бывший нападающий «Томи» и «Спартака» Денис Давыдов продолжит карьеру в подмосковном «Знамени Труда».

«Давыдов Денис подписал контракт с ФК „Знамя Труда“. Добро пожаловать в команду!» — сообщает пресс-служба «Знамени Труда» в «Инстаграме».

26-летний форвард является воспитанником московского «Спартака». За основную команду красно-белых нападающий в 37 матчах забил один гол и отдал шесть результативных передач. Также выступал за юрмальский «Спартак» и «Младу-Болеслав». В 2019 году играл за «Нижний Новгород», после чего перешёл в софийский ЦСКА, за который выступал в сезоне-2019/2020. В апреле 2020 года 25-летний форвард покинул болгарский клуб и стал свободным агентом. Осенью Давыдов присоединился к «Томи», которую покинул по окончании сезона.

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