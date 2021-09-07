Беляев, находившийся в статусе свободного агента, подписал новый контракт с «Арсеналом»
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29-летний российский защитник Максим Беляев, находившийся в статусе свободного агента с 1 июля, подписал новый контракт с тульским «Арсеналом», за который выступал и ранее. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
«Беляев прекрасно известен по выступлениям за «Арсенал». Максим дебютировал в красно-желтой команде весной 2016 года, прошел путь от ФНЛ до Лиги Европы, вызывался в сборную России. За шесть сезонов сыграл более ста официальных матчей.
Приветствуем Максима Беляева и желаем новых успехов в «Арсенале»!» — сообщает пресс-служба.
В прошлом сезоне Беляев провёл 16 матчей за «Арсенал» в Российской Премьер-Лиге, в которых не отметился результативными действиями, получив четыре предупреждения.
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