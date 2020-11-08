«Локомотив» летом отказался от Беляева в пользу Райковича

В трансферное окно «Локомотив» отказался от защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева в пользу Слободана Райковича. Об этом «Чемпионату» сообщили источники знакомые с ситуацией.

«В клубе обсуждали кандидатуру Беляева, так как это воспитанник «Локо» и игрок сборной, но Николич сделал выбор в пользу Райковича и попросил привезти серба», — рассказал источник «Чемпионату».

Сербский защитник Слободан Райкович в августе пополнил ряды московского «Локомотива». Соглашение рассчитано на один год.



Райкович – воспитанник сербского ОФК, за основной состав которого дебютировал в 15 лет. В 2005 году «Челси» купил Слободана за € 5 млн, однако за лондонскую команду он не сыграл. «Челси» отдавал защитника в аренду в ОФК, ПСВ, «Твенте» и «Витессу». В 2011 году Райкович перешёл в «Гамбург», за который провёл 45 матчей и забил два гола. Сезон-2015/2016 Райкович отыграл за «Дармштадт», а последние четыре года провёл в Италии, выступая за «Палермо» и «Перуджу».