«Интер» планирует продлить контракты с Лаутаро Мартинесем, Бареллой и Брозовичем

Итальянский «Интер» в настоящее время ведёт переговоры о продлении контрактом со своими футболистами – Лаутаро Мратинесом, Николо Бареллой и Марсело Брозовичем. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб подпишет контракт с Мартинесом до июня 2026 года. Кроме того, на следующей неделе «Интер» обсудит продление соглашений с Николо Бареллой и Марсело Брозовичем. В свою очередь, журналист Николо Скира сообщает, что контракт с Брозовичем скорее всего будет продлён на три года. В ближайшие дни отец и агент хорватского футболиста проведут встречу с представителями клуба.

В минувшем Мартинес провёл 48 матчей за «Интер», забил 19 голов и сделал 11 результативных передач. Брозович в прошедшем сезоне провёл за «Интер» 33 матча, забил два гола и сделал шесть результативных передач, заработав восемь жёлтых карточек. Николо Барелла в прошедшем чемпионате сыграл 36 матчей, забил три мяча, отдал семь голевых передач и получил пять жёлтых карточек.