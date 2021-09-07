В «Спартаке» подвели итоги летнего трансферного окна

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о деталях деятельности клуба в летнее трансферное окно.
«Рую не купили Вандерсона, которого он якобы просил? Бред. Хорошо помню разговор с Поповым на тему Вандерсона. Нам тогда отказались продавать первых двух игроков из шорт-листа, который готовили полгода. Я спросил у Димы: а как так получилось? Это же твой список. Он ответил: невероятно, но снаряд дважды попал в ту же воронку. Тогда я сказал: покупай Вандерсона, он как раз шёл третьим номером. Попов ответил: по Вандерсону у нас с тренером появились сомнения. После чего предложил кандидатуру Монтьеля. Ну а что было дальше, вы сами знаете.
В итоге мы провели сложную кампанию в отсутствие спортивного директора, ушедшего в разгар этой кампании. Продлили контракты с лидерами, приложили массу усилий, чтобы удержать Жиго, трудоустроили Педро Рошу, Урунова и Крала, укрепили линию обороны бельгийцем Кофрие, которого можно использовать на разных позициях — при том, что опять же сохранили Жиго. В общем, истории, что кто-то специально не купил игрока под Руя, просто-напросто высосаны из пальца», — приводит слова Мележикова Sport24.
- 7 сентября 2021
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