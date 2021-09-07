Защитник «Рубина» Зотов: это неизбежная история, Кварацхелию 100% заберут топ-клубы

Защитник «Рубина» Георгий Зотов высказался о перспективах партнёра по команде Хвичи Кварацхелии.

«Влияние трансферных слухов на «Рубин»? Всё это очень преувеличено в прессе. Я не говорю, что слухи сильно сказались на команде. Скорее, это был один из нюансов, который мог повлиять на определённого игрока. Да на того же Хвичу — постоянно пишут, что им интересуются «Тоттэнхэм», «Ювентус» и прочее. Это не может не давить.

На самом деле в команде не было это суперзаметно, что кто-то куда-то собирается уходить. Все профессионалы и свою работу выполняли до конца: тренировались и играли на 100 процентов. Да, были подколы над Хвичей, когда про него писали каждый день что-то новое: «Будешь скоро с Кейном играть», и что-то типа этого.

Лично я рад, что в команде остаётся такой сильный игрок. Естественно, сам он хотел бы попробовать свои силы в Европе. Но если он продолжит на том же уровне играть, то никуда от него топ-клубы не денутся. Это неизбежная история — его 100% заберут, как я думаю», — приводит слова Зотова «Бизнес Online».

Ранее Кварацхелию связывали с несколькими итальянскими клубами. Сообщалось о попытках «Ювентуса» и «Милана» приобрести грузинского игрока. Также интерес к нему приписывали лондонскому «Тоттенхэм Хотспур».