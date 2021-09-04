«Милан» не делал предложения по Хвиче, так как «Рубин» запросил € 20 млн за игрока

Итальянский клуб «Милан» не вступал в переговоры о трансфере полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, 20-летний футболист был в списках «Милана», однако директора итальянского клуба решили не делать предложение по нему. Такое решение было принято из-за финансовых требований «Рубина», который запросил за Кварацхелию € 20 млн.

В прошлом сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах за «Рубин», в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с казанским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн. В восьми матчах за сборную Грузии Хвича забил три мяча и отдал две голевые передачи.



Ранее появилась информация, что грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм Хотспур».