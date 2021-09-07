Кофрие: «Спартак» — это другой мир. Переход в такой клуб — трансфер всей моей жизни

Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие дал комментарий по поводу своего перехода в московский «Спартак».
«Если бы я не зацепился за этот шанс, то сегодня жалел бы и задавал себе тысячу вопросов. Такая возможность выпадает раз в жизни. Переход в «Спартак» — это трансфер всей моей жизни.
Не хочу говорить ничего плохого про бельгийский футбол, где я не знал, что такое играть в топ-клубе, но «Спартак» — это совершенно другой мир. Разница во всём — инфраструктура, работа клуба, темп на тренировках. В «Спартаке» всё сделано так, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на футболе и не думать ни о чём другом», — приводит слова Кофрие газета La Province.
В сезоне-2021/2022 Максимилиано провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей в чемпионате Бельгии, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за клуб «Васланд-Беверен».
- 7 сентября 2021
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