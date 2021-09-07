Поль Погба — о сборной Франции: мы больше не являемся лучшей командой в мире

Полузащитник сборной Франции Поль Погба выразил недовольство игрой национальной команды в последних матчах.
«Прошло уже много времени с тех пор, как я выигрывал матч со сборной Франции. Я скучаю по этому чувству, мы все скучаем по этому.
К сожалению, мы больше не являемся лучшей командой в мире.
Нам нужно всё изменить и стать более агрессивными. Мы должны больше выкладываться и проявлять больше желания, вот и всё», — приводит слова француза Marca.
Национальная команда Франции не может победить на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах.
Неудачная серия французов началась на групповом этапе Евро-2020, где команда сыграла вничью со сборной Венгрии (1:1). После этого французы сыграли вничью с Португалией (2:2). На стадии 1/8 финала чемпионата Европы сборная Франции в серии послематчевых пенальти проиграла Швейцарии (3:3 – основное время, 4:5 – по пенальти).
1 сентября команда Дидье Дешама в отборочном этапе ЧМ-2022 сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а через три дня расписала мировую с Украиной (1:1).
- 7 сентября 2021
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