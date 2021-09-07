Смолов — о рекорде Дзюбы и Кержакова: слежу за собой, ребята сами пусть разбираются

Нападающий сборной России Фёдор Смолов отметил, что не преследует цель обойти нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу и экс-игрока санкт-петербургского клуба Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.



«Нет, амбиции обойти Дзюбу с Кержаковым нет. Я слежу за собой, ребята сами пусть разбираются. У Карпина 17 голов? Вот такие амбиции есть», — приводит слова Смолова «Матч ТВ».



Напомним, Дзюба забил 30 голов в 55 матчах за сборную России, а Кержаков достиг этой же отметки за 90 встреч. На счету нынешнего главного тренера сборной Валерия Карпина 17 забитых мячей за национальную команду, Смолов забил 14 голов.

Сегодня, 7 сентября, сборная России проведёт матч отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Мальты.