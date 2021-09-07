«Нижний Новгород» усилился бывшим хавбеком «Урала» Бумалем

Бывший футболист «Урала», опорный полузащитник Петрюс Бумаль, подписал двухлетний контракт с «Нижним Новгородом».

«Сейчас Петрус ожидает рабочую визу и в ближайшее время присоединится к нашей команде. За ФК «Нижний Новгород» Бумаль будет выступать под 13 номером», — сообщает пресс-служба «Нижнего Новгорода».

«Бумаль — квалифицированный опорный полузащитник. Он адаптирован к игре в России, так как три года выступал за «Урал». Соответствует требованиям главного тренера. Верим в то, что Бумаль усилит наш коллектив», — заявил заместитель генерального директора по трансферной политике ФК «Нижний Новгород» Игорь Кудряшов.

Бумаль выступал за «Сошо», «Литекс», софийский ЦСКА, «Урал» и «Эрзурумспор», а также за сборную Камеруна.