Пике повздорил с журналистами, которые запечатлели его и Шакиру, занимающихся сёрфингом

В минувшие выходные испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике был замечен журналистами во время сёрфинга с его женой Шакирой в провинции Кантабрия на севере Испании.
Примечательно, что Пике пропустил последнюю игру «Барселоны» с «Хетафе» (2:1) из-за травмы берцовой кости, которую он получил во время матча чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао (1:1).
Фото Пике и Шакиры во время сёрфинга доступно в «твиттере» eldiariomontanes.es.
Увидев журналистов, Пике подошёл к ним и попросил больше не фотографировать его и не публиковать сделанные фотографии.
«Меня больше не мучает травма. Нас сфотографировали. Я пошёл заниматься сёрфингом, потому что я в порядке. Мы просили журналиста не фотографировать, но это была его минута славы», — цитирует Пике Marca.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Пике сыграл два матча за «Барселону». Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2024 года.
- 7 сентября 2021
-
21:21
-
21:18
-
20:55
-
20:55
-
20:55
-
20:50
-
20:31
-
20:19
-
20:08
-
20:00
-
19:58
-
19:53
-
19:30
-
19:29
-
19:29
-
19:24
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:47
-
18:35
-
18:12
-
18:10
-
18:09
-
18:01
-
18:00
-
17:47
-
17:31
-
17:23
-
17:00
-
16:45
-
16:41
-
16:14
-
16:14
-
15:39