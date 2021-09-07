Пике повздорил с журналистами, которые запечатлели его и Шакиру, занимающихся сёрфингом

В минувшие выходные испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике был замечен журналистами во время сёрфинга с его женой Шакирой в провинции Кантабрия на севере Испании.



Примечательно, что Пике пропустил последнюю игру «Барселоны» с «Хетафе» (2:1) из-за травмы берцовой кости, которую он получил во время матча чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао (1:1).

Фото Пике и Шакиры во время сёрфинга доступно в «твиттере» eldiariomontanes.es.

Увидев журналистов, Пике подошёл к ним и попросил больше не фотографировать его и не публиковать сделанные фотографии.

«Меня больше не мучает травма. Нас сфотографировали. Я пошёл заниматься сёрфингом, потому что я в порядке. Мы просили журналиста не фотографировать, но это была его минута славы», — цитирует Пике Marca.



В нынешнем сезоне чемпионата Испании Пике сыграл два матча за «Барселону». Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2024 года.