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«Ахмат» заинтересован в услугах экс-форварда сборной Швейцарии Мехмеди

«Ахмат» заинтересован в услугах экс-форварда сборной Швейцарии Мехмеди
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30-летний нападающий «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Watson.

По информации источника, в услугах швейцарского форварда заинтересован грозненский «Ахмат». Сам игрок считает, что трансфер в российский клуб маловероятен. Напомним, летнее трансферное окно закрывается в России сегодня, 7 сентября.

Напомним, в июле Мехмеди объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии. Нападающий выступал за национальную команду Швейцарии с 2011 года. Всего форвард провёл за национальную команду 76 матчей и забил десять голов. На чемпионате Европы — 2020 сборная Швейцарии дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла команде Испании (1:1, 1:3 — по пенальти).

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