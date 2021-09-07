«Ахмат» заинтересован в услугах экс-форварда сборной Швейцарии Мехмеди

30-летний нападающий «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Watson.



По информации источника, в услугах швейцарского форварда заинтересован грозненский «Ахмат». Сам игрок считает, что трансфер в российский клуб маловероятен. Напомним, летнее трансферное окно закрывается в России сегодня, 7 сентября.



Напомним, в июле Мехмеди объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии. Нападающий выступал за национальную команду Швейцарии с 2011 года. Всего форвард провёл за национальную команду 76 матчей и забил десять голов. На чемпионате Европы — 2020 сборная Швейцарии дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла команде Испании (1:1, 1:3 — по пенальти).