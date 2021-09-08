Карпин: у Мальты были подходы к воротам? У нас их было в десять раз больше

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над национальной командой Мальты (2:0) высказался об опасных моментах встречи.
«Честно говоря, не скажу, что было на тоненького – вы говорите про моменты, но я помню момент, когда мы сами покатили вратарю в первом тайме, и второй момент – когда Гильерме после скидки в штрафную потащил. Может, я не помню в запаре. У Мальты были подходы? Подходов у нас было в десять раз больше, но мы их не исполнили – не хватило последней передачи, спокойствия. Гол забили после прессинга, который отрабатывали, отбирали мячи, но не использовали пространство.
Если бы раньше забили второй гол, то раскрепостились бы. При счёте 1:0, то любой момент, отскок, скидка та, создала напряг. Поэтому и кажется, что на тоненького, но был бы счёт 2:0 – было бы спокойнее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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