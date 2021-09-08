«Атлетико» потратил почти € 1 млрд на приобретение новых игроков за последние 10 лет

За последние 10 сезонов мадридский «Атлетико» инвестировал в общей сложности € 996 млн в приобретение новых игроков. Об этом сообщает Get Spanish Football News со ссылкой на Goal Espana.



При этом, за тот же период клуб заработал € 932,25 млн от продажи игроков. Однако эти цифры не являются официальными, поскольку клуб не раскрывает финансовые соглашения с другими клубами.



Этим летом инвестиции в команду (€ 60 млн) намного превышают выручку от продаж (€ 23,7 млн). Следует также принять во внимание, что к концу сезона «Атлетико» может получить до € 78 млн от продажи игроков, находящихся в настоящее время в аренде, включая Сауля Ньигеса («Челси»), Альваро Морату («Ювентус») и Иво Грбича («Лилль»).

Если они получат эти деньги в июне следующего года, то в этом сезоне они заработают € 101,7 млн, что примерно на€ 41 млн больше, чем они потратили на минувшую кампанию.