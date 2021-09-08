Фёдор Смолов: классно, когда главный тренер на одной волне общается с игроками

Нападающий сборной России Фёдор Смолов прокомментировал результат матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой (2:0).



«Победа очень непростая. Тяжёлый график, объективно, даже с учетом ротации, с учётом, что выходили свежие ребята, которые пропускали игры, всё равно физически тяжело играть на третий день. Плюс перелёты, смена климатических условий. Мальта — серьёзный соперник, достаточно неприятный. Физически я себя чувствовал нормально, но с Кипром было больше лёгкости.



Что касается гола в ворота Мальты, мы знали, что мальтийцы стараются играть в своей штрафной через пас, вратарь выходит из створа. Думаю, больше ошибся защитник, он отдал слабый пас, а вратарь находился не в створе ворот. Я увидел, что я первый на мяче, повезло, что удалось забить. Рад, что мы набрали семь очков за этот сбор. Уверен, дальше будет лучше. Конечно, всегда хочется большего, нужно быть максималистами, но с учётом перестроения и того, что было мало времени на подготовку к игре с одним из самых сильных соперников по группе и прямым конкурентом, семь очков — это хорошо.



Карпин ничего не сказал по поводу того, что я приблизился к нему в списке бомбардиров сборной. Это осталось шуткой. Классно, когда главный тренер на одной волне общается с игроками, не только со мной, а со всеми ребятами. Это раскрепощает, становится комфортно», — сказал Смолов в интервью пресс-службе сборной России.