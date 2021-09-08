Р. Билялетдинов: игра с Мальтой — невзрачная. Не нужно сетовать на незасчитанный мяч

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче 6-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными России и Мальты (2:0).



«Игра сборной России с Мальтой была невзрачная и неубедительная. Действия вратаря соперника откровенно вызывали у меня улыбку, когда Мальта, подражая «Барселоне», катала мяч по своей штрафной — они ведь себе чуть два гола сами не забили! Не имея такого мастерства, мальтийцы хотели играть как топовая сборная. Они могли спокойно привезти крупный счёт в свои ворота. У нас тоже был момент, где мы, насмотревшись на мальтийцев, оставили пустые ворота и чуть не организовали гол сами себе. По существу же у Мальты был только один серьёзный момент у наших ворот, сейв Гильерме был очень кстати.



Не мне судить физическое состояние игроков по телевизионной картинке. Должны быть визуальные и медицинские наблюдения, тот же анализ крови, который берётся для оценки функциональной подготовки. Мне больше показалось, что они играли не напрягаясь, в медленном темпе, мол, докатаем. Тем более быстрый гол в начале встречи успокоил ситуацию.



Надо забивать в контратаках, а не сетовать на мяч, который не засчитали. На повторе, который мы видели, кажется, что мяч полностью пересёк линию, но всё решается по проекции сверху. Если по проекции сверху есть контакт линии с мячом, то он не пересёк линию ворот, чтобы нам не казалось. Были моменты, когда мальтийцы, набравшись смелости, коллективно шли в атаку, мы быстро шли в контратаку. Сборная России быстро доставляла мяч, неплохо распоряжалась моментами, но надо было всё-таки забивать. Этот компонент может очень сильно нам пригодиться в матчах с хорватами, словенцами», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.