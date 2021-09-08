Мостовой: Мальта и счёт сравнять могла. Повезло, что не забили в пустые ворота

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру национальной команды в матче 6-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 с Мальтой (2:0).



«Очень слабо. Информационный шум играет свою роль. Я сразу сказал: «Ребят, сначала нужно сделать, а потом шуметь, радоваться». А у нас перед матчем с Хорватией, после игры так и было. Топчемся на месте: с Хорватией еле-еле, с Кипром вообще непонятно, что было, а Мальта и счёт сравнять могла. Надо быть спокойнее и сдержанней, как в других странах.



Повезло, что нам мальтийцы не забили в пустые ворота. Ушли бы на перерыв со счётом 1:1. Я не помню, Мальта забивала ли когда-то?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.