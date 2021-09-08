«Атлетико» презентовал Гризманна

Мадридский «Атлетико» провёл презентацию нападающего Антуана Гризманна, который перешёл из «Барселоны» в последний день летнего трансферного окна.
«Атлетико» в «Твиттере» опубликовал фото с презентации, прошедшей на стадионе «Ванда Метрополитано».
Сообщалось, что аренда Гризманна может быть продлена «Атлетико» ещё на один сезон в любой момент. При этом соглашение включает в себя обязательство выкупа игрока за € 40 млн. Отметим, в 2019 году «Барселона» потратила на приобретение Антуана € 120 млн.
Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
- 8 сентября 2021
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