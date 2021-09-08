Влашич присоединился к «Вест Хэму»
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Новичок «Вест Хэм Юнайтед» Никола Влашич, выступавший за московский ЦСКА, прилетел в Англию и прибыл в расположение лондонского клуба.
«Вест Хэм» в «Твиттере» опубликовал фото хорватского хавбека, выходящего из машины на базе клуба.
Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом». Хорватский футболист будет выступать за «молотобойцев» под 11-м номером. Сумма сделки, по сведениям СМИ, оценивается в € 27 млн. Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
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