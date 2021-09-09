Куман верит в Коутиньо и даст ему ещё один шанс в «Барселоне»

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо получит ещё один шанс на реанимирование карьеры в «Барселоне». Об этом сообщает AS.



Главный тренер каталонцев Рональд Куман верит, что Коутиньо может добиться успеха в клубе. Куман заверил президента «Барселоны» Жоана Лапорту, что сможет вернуть бразильца в лучшую форму.

Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 30 млн. С 2010 года Коутиньо вызывается в национальную команду Бразилии.